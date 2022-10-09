إطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض حفاظا على المحاصيل الصيفية بأسيوط اليوم

أسيوط -هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط، عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض (حملة ما بعد المحاصيل الصيفية) موسم 2022 اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الصيفية، واستعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بشن مكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الفصلية ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية لتسهيل تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الحملة القومية لمكافحة القوارض تنطلق اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 عقب الانتهاء من المحاصيل الصيفية وذلك للقضاء على القوارض بأنواعها خلال الحملة وتم التنبيه على الدكتور شرين حسين مدير عام المكافحة والمهندس مصطفى محمود مدير إدارة القوارض بتجهيز كل المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة والتنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ الحملة التي تستهدف الترع والمصارف والجسور وتجميعات النخيل والهيش والسكة الحديد بعيدًا عن الكتل السكنية مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية أثناء العمل وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.