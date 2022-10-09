إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص بمدخل الشبراوين طريق ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول ٨ أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مدخل الشبراوي نطاق مدينة ههيا ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.