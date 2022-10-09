إصابة 6 أشخاص فى انهيار منزل بملوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، فى انهيار منزل في حي شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد بلاغ من قسم شرطة ملوي، يتضمن انهيار منزل مأهول بسكان في حي شمال مدينة ملوي ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والأمن وبالفحص تبين وجود 6 مصابين تم نقلهم للمستشفى التخصصي وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات واشتباه إرتجاج.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لعمل كردون أمني حول المنزل المنهار وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي كإجراء احترازي حفاظا على أرواح السكان والماره والتعرف علي أسباب وظروف انهيار المنزل.