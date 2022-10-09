إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد اليوم الأحد، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين في منطقة حوض بدران جنوب المحافظة.

استقبل مستشفى هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 3 مصابين هم عبد الرحمن محمود محمد 13 عامًا، وصبري محمد محمد السيد 41 عامًا، وزياد محمد الددموني محمد 12 عامًا، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين في منطقة حوض بدران جنوب بورسعيد.

تحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.