اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:27 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد اليوم الأحد، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين في منطقة حوض بدران جنوب المحافظة.

استقبل مستشفى هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 3 مصابين هم عبد الرحمن محمود محمد 13 عامًا، وصبري محمد محمد السيد 41 عامًا، وزياد محمد الددموني محمد 12 عامًا،  فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين في منطقة حوض بدران جنوب بورسعيد.

تحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

جنوب بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة