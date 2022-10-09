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إصابة طالب بجرح نافذ بالبطن إثر الاعتداء عليه أمام مدرسة في بورسعيد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:50 م
إصابة طالب بجرح نافذ بالبطن إثر الاعتداء عليه أمام مدرسة في بورسعيد مستشفى - أرشيفية
بورسعيد - فريق المحافظات

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أصيب طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بجرح نافذ بالبطن، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض أمام مدرسة الزخرفية.
 
استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطالب: عاطف محمد عبد الرسول حنفي 15 عامًا، مصابًا بجرح نافذ بالبطن والحالة العامة غير مستقرة، بادعاء اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض أمام مدرسة الزخرفية.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.
 
 
 

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