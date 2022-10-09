اليوم السابع
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إحالة إمام مسجد السلطان أبو العلا والعاملين ومفتش المنطقة للجنة الانضباط والقيم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:30 م
إحالة إمام مسجد السلطان أبو العلا والعاملين ومفتش المنطقة للجنة الانضباط والقيم الدكتور محمد مختا رجمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة "الشيخ ع.س"، إمام مسجد السلطان أبو العلا، و"م.ا"، "م.ا"، و"م.ف" و"س.ج"، "م.م" عاملين بمسجد السلطان أبو العلا، و"ا.ا"، مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك، للجنة الانضباط والقيم صباح غد الاثنين بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة والمرفوعة من رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز.
 
من ناحية أخرى نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ، على النحو التالى: "الجمعة الأولى : 28/ 10/ 2022 - أخلاقيات البيع والشراء، الجمعة الثانية : 4 / 11 / 2022 - الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية، الجمعة الثالثة : 11 / 11 / 2022 - التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره، الجمعة الرابعة : 18/11/2022 - الكسب الحلال.
 
 
 

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