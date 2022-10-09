اليوم السابع
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أوبزرفر: ليز تراس تستعد لمواجهة غضب "المحافظين" فى اجتماعات أزمة الاقتصاد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:16 م
أوبزرفر: ليز تراس تستعد لمواجهة غضب "المحافظين" فى اجتماعات أزمة الاقتصاد ليز تراس وكواسى كوارتنج
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس ووزير المالية، كواسي كوارتنج سيضطران لمواجهة غضب نواب حزب المحافظين في سلسلة اجتماعات أزمة في البرلمان هذا الأسبوع حيث ضربت سياساتهما الاقتصادية عالية المخاطر معدلات التأييد فى استطلاعات الرأي ونشرت الذعر في جميع أجنحة البرلمان.

وبعد الأسابيع الخمسة الأولى المضطربة في داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- والمؤتمر السنوي الفوضوي غير المنضبط في برمنجهام الأسبوع الماضي ، من المتوقع أن تلقي تراس خطابًا أمام أعضاء لجنة 1922 لحزب المحافظين مساء الأربعاء بعد مواجهة زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر في استجواب رئيس الوزراء.

كما يعقد كل من رئيسة الوزراء ووزير المالية اجتماعات في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع نواب حزب المحافظين القلقين من "الجدار الأحمر" ، الذين يشعرون بقلق عميق من أن التخفيضات الضريبية ستعني أموالًا أقل للطرق ومشاريع البنية التحتية الأخرى في مناطقهم.

وكانت مجموعة الأبحاث الشمالية المكونة من 40 عضوًا من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين تضغط من أجل تطمينات فورية بأن التعهدات بالارتقاء بالبلاد، الواردة في بيان الحزب لعام 2019 ، لم يتم تخفيضها.

هناك أيضًا استياء متزايد بين النواب المحافظين في المقاعد الريفية من حماس تراس للتكسير الهيدروليكي (‏ تقنية حديثة تسمح باستخراج احتياطات من البترول والغاز بوسائل ميكانيكية تستعمل سائل مضغوط يُحدث كسور في الطبقات الصخرية). وأوضحت الصحيفة أن حزب المحافظين انقسم حول عدة قضايا فى ظل قيادة تراس.

ويبدو أيضًا أن الموالين لتراس السابقين ، بمن فيهم نادين دوريس ، إحدى أكثر مؤيديها صخباً ، قد تخلوا عنها.

ومن جانبه، يعقد كوارتنج ، الذي من المقرر أن يجيب على أسئلة النواب فى استجواب وزارة الخزانة يوم الثلاثاء ، سلسلة من الاجتماعات والمكالمات مع النواب القلقين بشأن خططه وخطط تراس لتخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني ، والتي ستفيد بشكل غير متناسب أصحاب الدخول المرتفعة.

 

 


ليز تراس

كواسى كوارتنج

رئيسة وزراء بريطانيا

وزير المالية البريطاني

الاقتصاد البريطاني

حزب المحافظين

حزب العمال

كير ستارمر



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