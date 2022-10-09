أمطار خفيفة بالعجمى ووادى القمر بالإسكندرية مع انخفاض الحرارة وارتفاع الأمواج

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية اليوم، هطول أمطار خفيفة غرب الإسكندرية بمنطقة العجمى ووادى القمر والطريق الصحراوى، وذلك لليوم الثانى على التوالى فى نوة خريفية تضرب الإسكندرية وذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج، وأكدت الشركة أن الأمطار خفيفة وتوقفت مع عدم وجود تجمعات مياه.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

كما أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وسرعة الرياح (40-50 كم/س) وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر) .

وأعلن رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة، إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من السبت، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.