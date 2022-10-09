أخبار مصر.. الداخلية تنفى تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، برفقة عدد من الوزراء، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الداخلية تنفى تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، كما أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثلها الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم، من المتوقعة أن تكون 28 درجة.