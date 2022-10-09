أخبار البورصة اليوم الأحد 9-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 362.1 مليون ورقة مالية بقيمة 560.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.29%، والعرب على 7.4%، واستحوذت المؤسسات على 13.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12255 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1218 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وشراء الثانية 400 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 375 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.14%، وشراء الخامسة 2 مليون سهم، تمثل نسبة 0.06% من رأسمال الشركة، وشراء الخامسة مليون سهم بنسبة 0.046% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 800 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 10015 سهم، 2.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 223.1 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 60 ألف سهم، 22 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 85 ألف سهم، 305 ألف سهم، 2900 سهم، 49.4 ألف سهم، على التوالي.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، فتح النافذة الخاصة بتقديم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، تقرير متابعة الأداء السنوي الثالث عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إنه لم تصل إلى الشركة أي معلومة بشأن ما تم نشر عن دراسة جهاز قطر للاستثمار تقديم عرض شراء للاستحواذ على الشركة.

نجيب ساويرس

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها تعكف على دراسة بعض الفرص في قطاع الفنادق السياحية، وذلك لاستكمالًا لاستراتيجية الشركة في الاستثمار في قطاع تنمية المقاصد السياحية، من خلال شركاتها التابعة وهما شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وشركة او اس ال للمشاريع الترفيهية.