10 أرقام إيجابية لميزان المدفوعات.. أبرزها 10.7 مليار دولار إيرادات السياحة

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي ( ميزان المدفوعات ) خلال السنة المالية 2021/2022، العديد من المؤشرات الإيجابية على رأسها تحقيق الإيرادات السياحية زيادة تفوق الضعف، وتصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس ، يأتي ذلك رغم التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، وضم التقرير أبرز 7 أرقام وهي:

1- تحسن الإيرادات السياحية بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل نحو 10.7 مليار دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار بما عوض جزئيًا من تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

2- ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 29.3% لتسجل نحو 9.7 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار؛ لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 18.4% لتسجل نحو 7 مليارات دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار.

3- تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضًا بلغ نحو 4.4 مليار دولار مقابل عجز طفيف قدره 6.7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في أوروبا على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وكرواتيا واليونان.

4- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

5- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من كل من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، وكذلك السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

6- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، حيث شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022.

7- ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

8- ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار.

9- ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار.

10- سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للدخل بلغ نحو 15.7 مليار دولار منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2022 تمثل أغلبها في ودائع الدول العربية.