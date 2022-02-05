اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

9 أرقام إيجابية بتقرير ميزان المدفوعات أبرزها 231 مليون دولار تحويلات لشراء عقارات

السبت، 05 فبراير 2022 07:00 ص
9 أرقام إيجابية بتقرير ميزان المدفوعات أبرزها 231 مليون دولار تحويلات لشراء عقارات عقارات - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي (ميزان المدفوعات) خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر عام 2021 فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعرض تقرير ميزان المدفوعات أرقام إيجابية أبرزها:
 
1- 6 مليارات دولار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بزيادة بقيمة 1.3 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من المركبات غير العضوية أو العضوية، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأسلاك والكابلات، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
 
2- 2.8 مليار دولار إيرادات السياحة خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر عام 2021 مقابل 801 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
 
3- 8.1 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل نمو 1.5%.
 
4- 1.66 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل نمو 3.7%.
 
5- 231.1 مليون دولار صافى التحويلات الواردات لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار زيادة 103.2 مليون دولار.
 
6- 351.6 مليون دولار صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رءؤوس الأموال بمقدار زيادة 38.3 مليون دولار.
 
7- 489.2 مليون دولار صافى التدفقات للخارج للاستثمارات فى قطاع البترول مقابل 75.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
 
8- 1.7 مليار تحويلات إلى الخارج من شركات البترول تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركات الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
 
9- 1.7 مليار دولار إيرادات قناة السويس بمعدل نمو 22.3%.
 

ميزان المدفوعات

الاقتصاد المصرى

ايرادات السياحة

شراء العقارات

تحويلات المصريين

الرؤية والإنجاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 09:00 ص

معلومات الوزراء: ميزان المدفوعات سجل فائضًا كليًّا يصل لـ1.9 مليار دولار

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:36 م

إعرف المصطلحات الاقتصادية.. ما هو تعريف ميزان المدفوعات

الجمعة، 30 يوليه 2021 12:00 ص

ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط لـ اليوم السابع: برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف زيادة الصادرات ورفع معدل النمو الاقتصادى لـ7%.. نسعى لتحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض.. والمستهدف ما بين 3 لـ5 مليارات دولار

الأربعاء، 23 يونيو 2021 05:20 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة