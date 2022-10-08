اليوم السابع
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وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لحماية الطيور المهاجرة.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:33 ص
وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لحماية الطيور المهاجرة.. صور وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم حماية الطيور المهاجرة
كتبت منال العيسوي

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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، توقيع مذكرة التفاهم بين BirdLife International والاتحاد العربي للكهرباء والهيئة العربية للطاقة المتجددة، ووزارة البيئة حول مشروع الطيور الحوامة.
 
 حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم العديد من الخبراء العرب والمصريين، فى مجالات التنوع البيولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة على هامش فاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر الإقليمى "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور وقطاع الطاقة" ، الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال تحت رعاية وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة.
 
جدير بالذكر أنه يأتى هذا المؤتمر فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
 
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البيئة

تغير المناخ

مؤتمر المناخ

تغيرات المناخ

التنوع الببولوجى

قمة المناخ



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