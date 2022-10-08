وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لحماية الطيور المهاجرة.. صور

كتبت منال العيسوي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم السبت، توقيع مذكرة التفاهم بين BirdLife International والاتحاد العربي للكهرباء والهيئة العربية للطاقة المتجددة، ووزارة البيئة حول مشروع الطيور الحوامة.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم العديد من الخبراء العرب والمصريين، فى مجالات التنوع البيولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة على هامش فاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر الإقليمى "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور وقطاع الطاقة" ، الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال تحت رعاية وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة.

جدير بالذكر أنه يأتى هذا المؤتمر فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.