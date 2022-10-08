وزارة الزراعة تواصل ضخ كميات من البيض فى منافذها بأسعار مخفضة

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق ليبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 32 جنيها فى المزارع و36 للمستهلك، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض حوالى 5.25 إلى 5.5، الكتكوت الساسو بين 4.50و 4.75 وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء جنيهًا 25.

كما شهدت أسعار البيض استقرارًا اليوم حيث سجلت كرتونة البيض للمستهلك 72 جنيهًا للأحمر و75 جنيهًا للأحمر، بينما بلغ سعر البيض البلدى 77 جنيها للكرتونة.

وتواصل وزارة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، طرح كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة من خلال سيارات متنقلة للمساهمة فى خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقى.

وتتحمل الهيئة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

يأتى ذلك ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.