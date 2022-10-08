هيئة الانتخابات التونسية تؤكد أهمية تطبيق القانون على المخالفين

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أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أهمية تأمين المسار الانتخابي طوال فترة الانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وعضوا مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة مع ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية ، لبحث المخالفات التي تم رصدها مؤخرا أثناء عملية جمع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

وذكر بيان صادر عن هيئة الانتخابات أنه تم خلال الاجتماع التأكيد كذلك على أهميـة التنسيق بين الهيئة و وزارتي الداخلية والعدل، خاصة في هذه المرحلة الخاصة بجمع التزكيات، والتأكد من توقيعات أصحاب التزكية ، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم من خلال احترام حياد الإدارة تجاه جميع المرشحين.

وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا أيضا على ضرورة إلتزام جميع المرشحين للانتخابات بالإجراءات القانونية لإنجاز كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين، وتعامل النيابة العامة بكل جدية مع المخالفات الانتخابية ، وتطبيق القانون على المخالفين، مع ضرورة توفير الحماية للعاملين بالهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي، والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين.