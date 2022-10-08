اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 07:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 14 إرهابيًا فى عملية للجيش الصومالى جنوب البلاد

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:14 م
مقتل 14 إرهابيًا فى عملية للجيش الصومالى جنوب البلاد الجيش الصومالى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 14 عنصرًا إرهابيًا مصرعهم من ضمنهم قيادى بارز، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش الصومالى، جرت في ضاحية مدينة جنالي بولاية جنوب الغرب الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الجيش الصومالى في بيانٍ اليوم، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم إرهابي ضد مدينة جنالي، حيث تمكنت من تصفية العضو الإرهابي المكلف بجمع الإتاوات، و13 من مساعديه.

وكانت الانتفاضة الشعبية بوجه الإرهاب التي انطلقت من وسط وجنوب الغرب الصومالي، أسفرت عن تحرير العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيات الشباب الإرهابية في المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد.

 


الجيش الصومالى

الصومال

أخبار الصومال

حركة الشباب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة