مصرع 11 وإصابة 20 آخرين فى حريق حافلة على طريق سريع غرب الهند

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لقى 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر نشوب حريق في حافلة ركاب عب اصطدامها بشاحنة على طريق سريع في ولاية "ماهاراشترا" غرب الهند.

وقال مفوض شرطة مدينة "ناشيك" جايانت نايكنافاري - بحسب ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية - إن 30 راكباً كانوا على متن الحافلة المتجهة إلى "مومباي" من "ياواتمال"، عندما اصطدمت بشاحنة على الطريق في "ناشيك"، ما أسفر عن اشتعال النيران في الحافلة ومصرع 11 شخصًا جراء إصابتهم بحروق، كما أصيب في الحادث أكثر من 20 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء الحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكتب مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه "سيتم منح 200 ألف روبية هندية (حوالي 2415 دولار أمريكي) لأسرة كل متوفى، و50 ألف روبية لكل مصاب".