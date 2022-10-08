مصرع طفلة رضيعة سقطت داخل إناء ماء بطهطا شمالى محافظة سوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، بوفاة طفلة رضيعه لقيت مصرعها غرقا عقب سقوطها في إناء ماء داخل منزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوصول الطفلة ساره ع ع ا البالغة من العمر سنة دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق

وبسؤال والدها عبد الحارث ع ا ا 37 سنة مدرس ووالدتها نهلة ا م ا 26 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتهما المذكورة بالمنزل سقطت داخل إناء به ماء مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.