مسئولو محافظة الجيزة يتفقدون أبو النمرس والحوامدية لسماع مطالب المزارعين

كتبت - مرام محمد

تابع وفد من محافظة الجيزة، برئاسة محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى جولة تفقدية، حالة نظافة الترع والمصارف بمركز ومدينة أبو النمرس ومدينة الحوامدية، وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.

وشملت الجولة، تفقد أعمال النظافة بالمحاور الرئيسية والداخلية والترع والمصارف وأعمال التوسعات الجارية بشوارع ترسا أبو النمرس، ومينا الأمير بالحوامدية، تمهيدا لأعمال رصف الطرق.

وأسفرت الجولة، عن حل مشاكل المزارعين، والسماع لمطالبهم في الحصول على دعم الإرشاد الزراعى في التعامل مع أمراض المحاصيل الزراعية وكذلك طلب حملات تطعيم لتحصين المواشى من الأمراض.