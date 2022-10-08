"مياه الجيزة": توفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للتحرك بالأماكن المتأثرة بالانقطاع

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ، عن استمرار أعمال ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، والجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ما تسبب فى قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق)، وامتد التأثير لمناطق الدقى والمهندسين وإمبابة.

وأعربت الشركة عن أسفها عن قطع المياه، الأمر الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.