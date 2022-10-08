لماذا تحدث الزوائد الجلدية وكيفية التخلص منها؟

كتبت فاطمة خليل

الزوائد الجلدية من المشاكل الجلدية الشائعة، وعلى الرغم من أنها غير ضارة، إلا أنها قد تكون قبيحة المظهر، هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين لديهم زوائد جلدية يفضلون التخلص منها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الزوائد الجلدية وطرق إزالتها، بحسب موقع "Health".



الزوائد الجلدية هي زيادات صغيرة وناعمة بلون الجلد على جلدك يمكن أن يتراوح عرضها في الحجم واللون من بضعة مليمترات إلى خمسة سنتيمترات.

توجد الزوائد الجلدية عادةً على الرقبة أو تحت الثديين أو في منطقة الفخذ أو على الإبطين ويمكن أن تنمو أيضًا على الجفون أو تحت ثنايا الأرداف. لماذا تحدث الزوائد الجلدية؟ تتكون الزوائد الجلدية من بروتين الكولاجين السائب ومحاطة بأوعية دموية في معظم الأحيان، لا تسبب أي أعراض وتكون غير مؤلمة ومع ذلك ، يمكن أن ينزفوا ويصابوا بألم إذا احتكوا بالمجوهرات والملابس.



يُنصح باستشارة طبيبك لأنه ادعى أنه المرحلة الأولى من الورم على الرغم من أنها غير سرطانية ولا تصبح سرطانية إذا تركت دون علاج. إليك من يمكنه تطوير الزوائد الجلدية: يمكن أن تظهر الزوائد الجلدية على كل من الذكور والإناث.

عادة ما تؤثر على كبار السن.

أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2.

بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات ، قد تكون النساء الحوامل أيضًا أكثر عرضة لتطوير الزوائد الجلدية. علاج الزوائد الجلدية الزوائد الجلدية غير ضارة وأحيانًا تسقط من تلقاء نفسها ؛ ومع ذلك ، يمكنك بالتأكيد إزالتها. خيارات الجراحة لإزالة الزوائد الجلدية:

1. يمكن إزالة الزوائد الجلدية باستخدام تقنية الجراحة عن طريق تجميد الجلد.

2. يمكن إزالة الزوائد الجلدية عن طريق الكي الكهربائي أو الكي الذي يستخدم الحرارة لحرق الأنسجة.

3. يمكن أيضًا إزالتها بقطعها بمشرط أو مقص.

ميزة الاستئصال الجراحي هي إزالة الزوائد الجلدية بالكامل ، على الرغم من وجود احتمال حدوث نزيف طفيف.

ويوصى باستشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا تغير مظهر الزوائد الجلدية أو انتشر بشكل أكبر على بشرتك.