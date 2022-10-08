فوز عالم مصرى بجامعة الإسكندرية بجائزة BRIght Futures Prize 2022

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد الزغبى، مدرس التصنيع الدوائى والتكنولوجيا الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ويعمل حاليا مدرسا بمستشفى بريجهام- المستشفى التعليمى لكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية- لفوز مشروعه البحثى، بجائزة BRIght Futures Prize 2022 من قبل لجنة علمية متخصصة من أساتذة الطب جامعة هارفارد، ليكون أول عالم مصرى يفوز بهذه الجائزة من كلية الطب جامعة هارفارد، ويدخل مشروعه البحثى ضمن أفضل ثلاثة مشاريع بحثية لهذا العام.

اعتمد اختيار المشروع الفائز Nano-Engineering Turns Cancer Cell Friends into Foes فى المرحلة النهائية على التصويت المجتمعى من كل أنحاء العالم، واستمر لمدة أسبوعين من ٢١ سبتمبر حتى أمس ٧ أكتوبر، وحصد المشروع أعلى تصويت لتمويل تنفيذ البحث.

يتكون الفريق البحثى للمشروع من الدكتور أحمد الزغبى، والبروفيسور محمود نصر (مصرى امريكى) الأستاذ المساعد بمستشفى بريجهام كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، والبروفيسور لوك لى أستاذ الهندسة الطبية بمستشفى بريجهام، والبروفيسور سولدانو فيرونى أستاذ الأورام والمناعة، والبروفيسور كريستينا فيرونى أستاذة جراحة أورام البنكرياس بمستشفى ماساتشوستس بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية.

وأوضح الدكتور الزغبى أن فكرة البحث تتلخص فى استهداف نوع من الخلايا الليفية التى تغلف وتحمى خلايا سرطان البنكرياس وتعمل كحاجز يمنع وصول العلاجات التقليدية لها، مشيراً إلى أن التقنية الجديدة للبحث تستخدم جسيمات نانومترية تقوم بعمل برمجة جينية لهذه الخلايا لتجعلها تقتل الخلايا السرطانية بدلاً من حمايتها وذلك من خلال تحفيز الخلايا الليفية لتصنيع اكسوزومات قاتلة للخلايا السرطانية، وأشار الدكتور الزغبى إلى أن هناك فريقا بحثيا متكاملا من كافة التخصصات لإتمام المشروع البحثى.