فوائد الصيام المتقطع كثيرة.. أبرزها تقليل الإصابة بألزهايمر

فاطمة ياسر

نشر موقع "إكسبريس"، دراسة جديدة أكدت أن الصيام المتقطع قد يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر ، حيث أجريت على الفئران، أن الصيام المتقطع قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فمرض ألزهايمر يعد من أمراض الخرف، أي الخرف الوعائي والخرف الجبهي الصدغي وخرف أجسام ليوي، وتمنع هذه الحالات خلايا الدماغ أو الخلايا العصبية من العمل بشكل صحيح، مما يؤثر على الذاكرة والأفكار والكلام، فعدم وجود علاج للخرف، يُعتقد أن هناك عددا من الطرق لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالات، بما في ذلك الحفاظ على نشاط العقل مع التقدم في العمر.

وكشفت الدراسة أن تناول الطعام خلال اتباعك لحمية الصيام المتقطع ، يمكن لها أن تحدث فرقا ملحوظ في خلايا المخ، وتحميك من الإصابة بالزهايمر، وكجزء من الدراسة، قام فريق من جامعة جنوب كاليفورنيا بدراسة الفئران السليمة ومجموعتين من الفئران المعرضة لخطر الإصابة بالخرف، المعروفة باسم E4FAD و3 xTg، وتم تغذية الفئران بنظام غذائي يحاكي الصيام المتقطع على مدى أربعة إلى خمسة أيام في المرة الواحدة، مرتين في الشهر، وبين هذه الدورات، تناولوا نظاما غذائيا منتظما.

وأظهرت النتائج أن الفئران المشاركة أظهرت انخفاضا "ملحوظا" في مادة الأميلويد بيتا، وهي مادة تتراكم في الدماغ ويشتبه في أنها تؤدي إلى الخرف وألزهايمر، كما وجدت النتائج أيضا أن بروتينات تاو، التي لها نفس التأثير على الدماغ، انخفضت أيضا بين الفئران الصائمة.