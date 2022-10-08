فتح طريق مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة بسوهاج للعمل بالاتجاهين

سوهاج – عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية الطرق، ومجلس قروي نيدة بإعادة فتح طريق مجمع المصالح الحكومية للعمل بالاتجاهين وذلك في استجابة لمطالب أهالي قرية نيدة بمركز أخميم تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

كما تم تمهيد الطرق المؤدية إلى مدينة سوهاج، ومدينة ساقلتة بالقرية، عقب رفع وإزالة نواتج أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية.



اثناء-فتح-الطريق-باخميم



جانب-من-العمل



فتح-االطريق-بقرية-نيدة-فى-الاتجاهين



فتح-طريق-مجمع-المصالح