اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح طريق مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة بسوهاج للعمل بالاتجاهين

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:10 م
فتح طريق مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة بسوهاج للعمل بالاتجاهين
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية  بالتعاون مع مديرية الطرق،  ومجلس قروي نيدة بإعادة فتح طريق مجمع المصالح الحكومية للعمل بالاتجاهين وذلك في استجابة لمطالب أهالي قرية نيدة بمركز أخميم تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

 

كما تم تمهيد الطرق المؤدية إلى مدينة سوهاج، ومدينة ساقلتة بالقرية، عقب رفع وإزالة نواتج أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية.

اثناء-فتح-الطريق-باخميم
اثناء-فتح-الطريق-باخميم

 

جانب-من-العمل
جانب-من-العمل

 

فتح-االطريق-بقرية-نيدة-فى-الاتجاهين
فتح-االطريق-بقرية-نيدة-فى-الاتجاهين

 

فتح-طريق-مجمع-المصالح
فتح-طريق-مجمع-المصالح

 

متابعة-العمل-اثناء-فتح-الطريق
متابعة-العمل-اثناء-فتح-الطريق

 


سوهاج

محافظ سوهاج

محافظة سوهاج

اخميم

نيده



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة