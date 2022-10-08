اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 01:58 م
أكرم القصاص
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فادي أيمن طالب جامعة أسيوط يحصد المركز الثاني بمسابقة الإعلاميين العرب فى دبى

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:20 م
فادي أيمن طالب جامعة أسيوط يحصد المركز الثاني بمسابقة الإعلاميين العرب فى دبى
أسيوط فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن تحقيق فادي أيمن حليم طالب بكلية الهندسة الطبية ومسئول الفريق الإعلامي في اتحاد طلاب الجامعة، المركز الثاني في مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني والتى تنظمها دولة الإمارات العربية والتى كانت مقامة عبر الإنترنت والتى كان يمثلها الطالب فادى أيمن حليم طالب بكلية الهندسة الطبية ومسؤول الفريق الاعلامي في اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب المتميزة من أبناء الجامعة وطلابها من مختلف الكليات، متمنياً التوفيق للطالب في السنين المقبلة فى المسابقة ورفع اسم جامعة أسيوط عاليا.

وأشار الدكتور أحمد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكتروني تنظمها دولة الإمارات العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد إل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة، ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي، موضحاً أن المسابقة التى تنظمها دولة الإمارات الشقيقة تشمل الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربى، وذلك من أجل تشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الالكترونى، مشيراً إلى أن فادي أيمن حليم دائمًا متميزًا داخل الجامعة وفي المسابقات العالمية فقد حصل على المركز الرابع سابقًا في نفس المسابقة.

عميد كلية الهندسة الطبية
عميد كلية الهندسة الطبية

 

فادي أيمن طالب جامعة أسيوط يحصد المركز الثاني في مسابقة الإعلاميين العرب فى دبى
فادي أيمن طالب جامعة أسيوط يحصد المركز الثاني في مسابقة الإعلاميين العرب فى دبى

 

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

 


الدكتور أحمد المنشاوي

رئيس جامعة أسيوط

فادي أيمن حليم

كلية الهندسة الطبية

اتحاد طلاب جامعة اسيوط

مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكتروني

دولة الامارات العربية

دبى



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