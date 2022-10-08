فادي أيمن طالب جامعة أسيوط يحصد المركز الثاني بمسابقة الإعلاميين العرب فى دبى

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب المتميزة من أبناء الجامعة وطلابها من مختلف الكليات، متمنياً التوفيق للطالب في السنين المقبلة فى المسابقة ورفع اسم جامعة أسيوط عاليا.

وأشار الدكتور أحمد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكتروني تنظمها دولة الإمارات العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد إل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة، ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي، موضحاً أن المسابقة التى تنظمها دولة الإمارات الشقيقة تشمل الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربى، وذلك من أجل تشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الالكترونى، مشيراً إلى أن فادي أيمن حليم دائمًا متميزًا داخل الجامعة وفي المسابقات العالمية فقد حصل على المركز الرابع سابقًا في نفس المسابقة.