عقب ضبط شخص عذب كلبا حتى الموت.. الغرامة والحبس عقوبة قتل الحيوانات دون مبرر

كتب أحمد إسماعيل

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب وتعذيبه بشرفة شقة في أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأقر بأنه المتواجد بمقطع الفيديو، وأنه قام بالتعدى على الكلب الخاص به بالضرب بإستخدام عصا خشبية حتى الوفاة لعدم الإستجابة لأوامره .

ويستعرض اليوم السابع عقوبة التعدى على الحيوان، والتى تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى الحبس، والغرامة المالية فى بعض الأحيان.

وحدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة على هذه الجرائم حيث تكون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لاتزيد عن 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشى.

ونص القانون أنه من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو حوض.

ونصت المادة 357 من القانون ذاته، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا.