ضبط 428 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (165) قطعة سلاح نارى، و(428) قضية مخدرات، وتنفيذ (87717) حكما قضائيا متنوعا.

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.. ضبط (165 قطعة سلاح نارى بحوزة 149 متهما).. وذلك على النحو التالى: "(22) بندقية آلية، بندقية FN، (18) بندقية خرطوش، (8) طبنجات، (116) فرد محلى، (500) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (277) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام.. تم تنفيذ (87717) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (352) حكم جناية، " (24920) حكم حبس جزئى، (4840) حكم حبس مستأنف، (45539) حكم غرامة، (12066) مخالفة.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات.. تم ضبط (428) قضية (413 قضية إتجار فى المواد المخدرة، 15 قضية تعاطى مواد مخدرة)، بحوزة 479 متهما ضُبط خلالها الآتى:

"كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 81,559 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (297,040 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,743 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (21,788 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,360 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2٫534 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (230 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (796 جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (680 جرام)، (11986) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين.. تم ضبط (45) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهما، و ضبط (341) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (7) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية.. تم ضبط (25766) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.