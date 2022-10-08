ضبط كميات من المواد المخدرة بـ4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية – مطروح،) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر (مركزى شرطة "القنطرة غرب – الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية – قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

-مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته "يستخدم فى كبس مخدر الهيروين" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

و ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

- مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم..وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (2000 قرص لعقار "التامول" المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (4 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول).

و ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ..وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

و بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4٫600,000 جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.