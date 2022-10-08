ضبط كميات سكر ودقيق وزيت وخبز قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومحاربة الغش التجارى وجشع التجار ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022.

حيت تم ضبط 56350 رغيفا تم تسجيلها وهميا بقيمة 57360 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم كما تم ضبط 2.150 طن دقيق مدعم 87% قبل بيعه فى السوق السوداء وضبط 2 طن سكر مجهول المصدر ويشتبه فى صلاحيته وضبط 1.5 طن سكر تموينى مدعم بأحد محلات البقالة التموينية بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، كما تم ضبط 760 زجاجة زيت تموينى قبل البيع فى السوق السوداء وضبط970 كجم أرز معبأ تقريبا بعدد 23 سوبر ماركت يبيع بأزيد من السعر الرسمى بسعر يتراوح ما بين ( 2جنيه و3جنيه و4.5 جنيه)، وتحرير 45 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرير 41 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن الرغيف من الشريحة الأولى والثانية والثالثة ومواصفات الرغيف المدعم وغير الملتزمة بالتعليمات وغلق فى مواعيد العمل الرسمية تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.