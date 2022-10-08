صور اليوم.. طقوس الصعيد في المولد النبوى.. زفة ودورة الصباحية بالمزمار والعصى

الأقصر – أحمد مرعى

احتفالات كرنفالية دامت على مدار الأيام الماضية بالمولد النبوى الشريف لهذا العام، حيث اختتمت قرى ونجوع محافظة الأقصر الليلة الختامية ويوم صباحية المولد، بطقوس وعادات توارثها الأجيال من الأجداد، بتنظيم ليالى القرآن الكريم والمديح والذكر فى حب رسول الله، بجانب زفة "دورة المولد" الصباحية التى جابت كافة القرى والنجوع التى تنظم تلك الفعاليات على طريقتها الخاصة.

وفى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، تم تنظيم فعاليات الدورة الختامية للمولد النبوى الشريف، والتى جابت كافة أرجاء القرية وشوارعها بمشاركة المئات من الأهالى وسط ترديد الأناشيد الدينية والمديح فى حب رسول الله، حيث خرجت الدورة بالقرية من مقام الشيخ رزق إلى مجلس قروى الدير ومنطقة الجينات ومقام السيد أحمد وطريق المستشفى والسكة الحديد، وسط أجواء من البهجة والفرحة داخل شوارع القرية.

وفى قرية منشأة العمارة شمال مدينة الأقصر، رصد تليفزيون اليوم السابع، فعاليات احتفالات الدورة والزفة الصباحية للمولد النبوى الشريف، فى منطقة منشأة العمارى بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة فى تلك الليلة المباركة.

وفى منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، رصد تليفزيون اليوم السابع، فعاليات احتفالات الدورة والزفة الصباحية للمولد النبوى الشريف فى منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة فى تلك الليلة المباركة.

وفى منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، رصد تليفزيون اليوم السابع، فعاليات احتفالات الدورة والزفة الصباحية للمولد النبوى الشريف فى منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة فى تلك الليلة المباركة.

ومن الجدير بالذكر أن دورة المولد النبوى الشريفن يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للابتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للاحتفال بليالى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.





الجمال فى دورة المولد بمنشاة العمارى







الهودج على الجمل فى دورة المولد







خيول فى دورة المولد بقرية الدير







دورة وزفة صباحية المولد النبوى بالكرنك







رقص على المزمار فى منطقة العوامية بالأقصر







مزمار وعصا فى دورة المولد بالعوامية







مظاهر دورة المولد فى قرية الدير بإسنا



