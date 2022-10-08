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صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها الموارد الأساسية

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:00 ص
صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها الموارد الأساسية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاعي البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، يليهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، وصعد قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.
 
فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.3%.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 10010.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2215.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 3156.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 12330.22 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3521.08 نقطة.
 
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 694.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 431 مليار جنيه إلى 437.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.1 مليار جنيه إلى 130.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

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