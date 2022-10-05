صعود قطاع السياحة والترفيه بالبورصة بنسبة 44.3% خلال الربع الثالث من 2022

كتب هانى الحوتى

ارتفعت قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثالث من العام الجاري، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 44.3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 40.8%، يليه قطاعي مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 32.1%، 31.4%، على التوالي، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 27.2%، 25.2%، على التوالي، وقفز قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 20.8%، 20.6%، على التوالي.

وزادت قطاعات العقارات، والموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 17.5%، 14%، 12.4%، على التوالي، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9%، 8.3%، 7.5%، 7.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 5.9%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيدًا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 30.75% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة- وهو أعلى مستوى منذ عامين- وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 25.14% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 66.2 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 356.3 مليار جنيه إلى 431 مليار جنيه، بنسبة نمو 21%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 131.1 مليار جنيه بنسبة نمو 20%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 465.6 مليار جنيه إلى 562.1 مليار جنيه بنسبة نمو 20.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8%.