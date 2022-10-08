شكوى من تراكم القمامة واشتعالها ببنى سويف.. ورئيس المدينة يكلف بفحص الشكوى وحلها

كتبت: شيماء حمدى - بنى سويف :هانى فتحى

أرسل القارئ محمد ابو الخير يحي من سكان مركز بني سويف منشأة عاصم عزبة أحمد عبد النبي استغاثة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب تراكم القمامة بأحد محطات المياه التي لا تعمل، حيث يوجد بها قمامة وأشجار كل يوم حريق اكثر، فالمكان بحاجة إلى تنظيفه وإزالة القمامة.

من جانبة قال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف ، أنه كلف الوحدة المحلية لمجلس قروى باروط بإرسال حملة إلى موقع الشكوى وفحصها والعمل على حلها فى الحال .



القمامة المشتعلة



المحطة



حرق القمامة

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهمالتى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".