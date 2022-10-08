شعبة الدواجن: أسعار البيض مستقرة في الأسواق عند 75 لـ80 جنيها

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن أن أسعار البيض فى مصر تشهد استقرارا ملحوظا اليوم، لتسجل كرتونة البيض الأبيض 70 جنيها فى تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، فى حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدى 72 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق فى الجمهورية، وتصل المستهلكين بين 75 إلى 80 جنيها.

فى سياق متصل تحركت أسعار الدواجن نحو الصعود لـ36 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ليبلغ سعر الفراخ البيضاء فى الأسواق مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للمستهلك النهائى بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.25 إلى 5.5 جنيه تسليم أرض المزرعة وبلغ الكتكوت الساسو 4.5 إلى 4.75 جنيه.