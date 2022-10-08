شاهد تطوير مجزر سوهاج العمومى بقرية أولاد عزاز.. صور

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة؛ لتطوير المجازر وتطوير آليات الذبح من خلال استخدام التقنيات الحديثة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتوفير اللحوم الآمنة، وتقليل التلوث، موجها بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير مع الالتزام بالمواصفات القياسية، وأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع .

ومن جانبه، قال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن المجزر يخدم مدينة سوهاج والقرى التابعة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل " المبنى الإداري، وإنشاء سور، وإقامة 3 خطوط ذبيح آلية، منها 2 خط ذبح للعجول، وخط ذبح للأغنام"، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة بصفة دورية لحين الانتهاء من المشروع .