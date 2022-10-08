اليوم السابع
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شاهد تطوير مجزر سوهاج العمومى بقرية أولاد عزاز.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:38 ص
شاهد تطوير مجزر سوهاج العمومى بقرية أولاد عزاز.. صور تطوير مجزر سوهاج العمومى
سوهاج ــ عمرو خلف

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تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تطوير مجزر سوهاج العمومي بقرية " أولاد عزاز " بمركز سوهاج، على مساحة 1450 مترا مربعا، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد؛ حيث وصلت نسبة التنفيذ به 90%، وذلك لخدمة مدينة سوهاج والقرى التابعة .
 
 وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة؛ لتطوير المجازر وتطوير آليات الذبح من خلال استخدام التقنيات الحديثة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتوفير اللحوم الآمنة، وتقليل التلوث، موجها بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير مع الالتزام بالمواصفات القياسية، وأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع . 
 
ومن جانبه، قال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن المجزر يخدم مدينة سوهاج والقرى التابعة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل " المبنى الإداري، وإنشاء سور، وإقامة 3 خطوط ذبيح آلية، منها 2 خط ذبح للعجول، وخط ذبح للأغنام"، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة بصفة دورية لحين الانتهاء من المشروع .
 
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (7)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (7)

تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (1)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (1)

تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (2)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (2)

تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (3)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (3)

تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (4)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (4)

تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (5)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (5)

تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (6)
تطوير مجزر سوهاج العمومى بـ أولاد عزاز (6)
 
 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مجزر سوهاج

جهاز تعمير جنوب الصعيد



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