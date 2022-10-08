زى النهارده.. الجنايات تحيل 13 متهما بتنظيم الأجناد الإرهابى للمفتي

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 5 سنوات، يوم 8 أكتوبر 2017، دائرة الإرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، تحيل 13 متهما بقضية تنظيم أجناد مصر الإرهابى للمفتى، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والقتل العمد والشروع فيه.

والمحالون للمفتى هم: بلال صبحى إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكى، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

ويواجه المتهمون مجموعة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد األأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.