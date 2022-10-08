زى النهارده.. الجنايات تحجز قضية قتلة الصحفية ميادة أشرف للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 8 أكتوبر 2017، دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تحجز محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس، أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة مارى جورج، للحكم.

كان تشكيل الدائرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدى الشناوى وأشرف شاكر.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.