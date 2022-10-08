زراعة 700 شجرة بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"

وأوضح الدسوقي"، في بيان له، أنه بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم متابعة أعمال تشجير الجزيرة الوسطى أمام شركه المقاولون العرب حتى مدرسة مصطفى شعبان بطريق ترعة الإسماعيلية، والتي قامت بها إدارة الحدائق بحي شرق شبرا الخيمة بقيادة اللواء خالد فوزي.

وأضاف رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه تم زراعة 700 شجرة "أكينو كاربس ، فيكس نتدا)، مشيرا إلى أنه ما زال العمل مستمرا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتتواصل عملية التشجير للطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة لإضفاء اللمسة الجمالية عليها والاستمتاع بمشهد الخضرة، وذلك بحضور الأجهزة المعنية بمدينة شبرا الخيمة.



تشجير-طريق-ترعة-الاسماعيلية-بشبرا-الخيمة



جانب-من-عملية-التشجير