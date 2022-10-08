اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 03:32 م
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زراعة 700 شجرة بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:30 م
زراعة 700 شجرة بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" جانب من الأعمال
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي والحث على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتماشيا مع ما يشهده العالم من تغير للمناخ.

وأوضح الدسوقي"، في بيان له، أنه بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم متابعة أعمال تشجير الجزيرة الوسطى أمام شركه المقاولون العرب حتى مدرسة مصطفى شعبان بطريق ترعة الإسماعيلية، والتي قامت بها إدارة الحدائق بحي شرق شبرا الخيمة بقيادة اللواء خالد فوزي.

وأضاف رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه تم زراعة 700 شجرة "أكينو كاربس ، فيكس نتدا)، مشيرا إلى أنه ما زال العمل مستمرا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتتواصل عملية التشجير للطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة لإضفاء اللمسة الجمالية عليها والاستمتاع بمشهد الخضرة، وذلك بحضور الأجهزة المعنية بمدينة شبرا الخيمة.

تشجير-طريق-ترعة-الاسماعيلية-بشبرا-الخيمة
تشجير-طريق-ترعة-الاسماعيلية-بشبرا-الخيمة

 

جانب-من-عملية-التشجير
جانب-من-عملية-التشجير

 

خلال-عملية-التشجير
خلال-عملية-التشجير

 

 


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