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روسيا تغلق جميع مطارات جنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:24 ص
روسيا تغلق جميع مطارات جنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم جسر القرم
كتب محمد عبد العظيم

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قررت السلطات المعنية فى روسيا، إغلاق جميع مطارات جنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكانت السلطات في أوكرانيا، قد أعلنت تفجير جسر جزيرة القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
 
فيما أعلنت السلطات الروسية، أن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.
 
ومن جانبه قال مستشار للرئيس الأوكراني، إن "تفجير جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم هو البداية ويجب تدمير كل ما هو غير قانوني".
 
هذا وقد أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.

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