اليوم السابع
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فى شهورها الأولى ..

رغم التراجع عن خفض الضرائب.. جارديان: التحديات تتوالى على حكومة ليز تراس

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:52 ص
رغم التراجع عن خفض الضرائب.. جارديان: التحديات تتوالى على حكومة ليز تراس ليز تراس
كتبت رباب فتحى

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رغم التراجع عن الميزانية المصغرة وخفض الضرائب للأعلى دخلا، إلا أن التحديات لا تزال تزداد على ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا فى شهورها الأولى فى المنصب فمع اقتراب فصل الشتاء، كثرت التحذيرات بشأن انقطاع التيار الكهربائى وتفاقم وضع الخدمة الصحية البريطانية فضلا عن التهديد النووى الروسى. 
 
وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع آمال رئيسة الوزراء لتحقيق "النمو ، والنمو ، والنمو" وضعت أجندة جديدة لحزبها ، لوضع نهاية للأسبوع الكارثي الذى شهد تراجعها عن خفض الضرائب واضطراب السوق وتراجع الإسترلينى. 
 
ومع ذلك ، تضيف "الجارديان"، فهي تواجه أسابيع وشهور قليلة محفوفة بالمخاطر ، مع أزمات محتملة متعددة تلوح في الأفق وتحذيرات من شتاء السخط. 
 
ومن بين أبرز تلك التحديات هى المالية العامة، حيث كان من المفترض أن تكون مسودة أرقام مكتب مسئولية الميزانية بشأن حالة المالية العامة قد وصلت إلى مكتب كواسي كوارتنج ، وزير المالية ، بحلول نهاية يوم الجمعة. ستسلط هذه الضوء على ما إذا كان من المحتمل أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس وكوارتنج إلى نمو أعلى ، ومتى يكون ذلك واقعيًا. وسيعطون مؤشرا على تأثير أكثر من 70 مليار جنيه استرليني من الاقتراض الإضافي. من المفترض ألا يتم نشر هذه التوقعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، حتى يقدم كوارتنج خطة مالية متوسطة الأجل أخرى في وقت ما بين نهاية هذا الشهر و 23 نوفمبر. 
لكن الحكومة ستواجه معركة لإبقاء هذه الأرقام سرية إذا كانت سيئة. كما ستبحث الأسواق عن طمأنة من مكتب شئون الميزانية ، لذلك قد تضطر تراس وكوارتنج إلى إعادة النظر في المزيد من الإجراءات من الميزانية المصغرة إذا كانوا يريدون استجابة هادئة للخطة المالية.
 
 

ليز تراس

رئيسة وزراء بريطانيا

كواسى كوارتنج

حكومة ليز تراس

الاقتصاد البريطانى



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