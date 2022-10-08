رجل للمحكمة: زوجتي ألقت أطفالي أمام العقار والحارس استضافهم لحين عودتي من السفر

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى ضم حضانة لأطفاله، ودعوى إثبات نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، وادعى عدم أمانتها على رعايتهم، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية وتركها أطفالها أمام العقار، ما دفع حارسه إلى استضافتهم لحين عودة الزوج من السفر بحكم عمله خارج المحافظة التي يقيم فيها، وأكد الزوج: "زوجتي طالبتني بنفقة 28 ألف جنيه رغم أن الأطفال برفقتي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقة زوجتي 6 سنوات فى عذاب، تحملت عنفها وطمعها في أموالي، ومعاملتها لي بشكل سيئ، رغم توفيري لها كل ما تتمناه، وعندما طلبت منها الوصول لحل للمشاكل التي تنشب بيننا ثارت وكادت أن تتخلص مني برفقتها عائلتها بعد تلقينهم لي علقة موت، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، وتركت المنزل وسافرت لعملي، وعندها تواصل معي حارس العقار وقال لي بأن زوجتي سافرت برفقة عائلتها وتركت الأطفال أمام العقار".

وأكد الزوج:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، بسبب سماعها لتحريض والدتها وتدخلها في حياتنا، ومواصلتهم الإساءة لي، وتشهيرهم بسمعتي، وملاحقتي بالسب والقذف، بسبب رفضي استغلالهم لي، وعندما أعترض علي تصرفاتهم هددوا بالتخلص مني، ولاحقوني بالبلاغات رداً على دعوي الحبس المقامة ضدها بعد تعديها علي بالضرب".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.