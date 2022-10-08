رئيس مدينة الأقصر: رفع 1167 طن قمامة و513 طن أتربة وتراكمات فى 7 أيام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من مطلع أكتوبر الجارى وحتى اليوم السابع من الشهر الجارى، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأضاف اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، أنه أسفرت تلك الحملات عن رفع 1167 طن مخلفات وقمامة و513 طن من الأتربة والتراكمات على مدار الأسبوع الماضي، حيث استهدفت الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر متضمنةً جهود الأحياء بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ورفع القمامة من نقاط التجميع، حيث شارك في الحملات اليومية على مدار الإسبوع كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء، ونواب رؤساء الأحياء، ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على إستمرار حملات النظافة بصفة مستمرة داخل نطاق الأقصر مع ضرورة الإهتمام الجيد بنظافة المعدات ، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، ومواصلة استخدام المكنسة الآلية لأعمال شفط الأتربة الناعمة بكافة الشوارع الرئيسية للمحافظة.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات مكثفة لمكافحة مخالفات الخيول وعربات الحنطور، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وفى هذا الصدد وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمشاركة المقدم عبد الحميد فرحات، استهدفت شارع الشيخ حفني بحي وسط، بناءً على شكوى واردة من رئيس حي وسط بشأن تضرر أهالي المنطقة المعنية من وجود حيوانات وعربات حنطور وروث حيوانات مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة.



جانب من رفع المخلفات بشوارع الأقصر



رفع 1167 طن قمامة و513 طن أتربة وتراكمات فى 7 أيام