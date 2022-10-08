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تصل لـ2 مليون جنيه..

حبس وغرامة عقوبة إخفاء سلع أو تسبب منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:00 ص
حبس وغرامة عقوبة إخفاء سلع أو تسبب منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر حمايه المستهلك
كتب محمود حسين

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حدد قانون جهاز حماية المستهلك، عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب في السلع والمنتجات، متضمنا عقوبة الحبس والغرامة حال تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن، وكذلك عقوبات من قام بإخفاء وتخزين المنتجات الاستراتيجية.
 
وفي هذا الصدد، نص قانون حماية المستهلك علي العقوبات التالية:
 
1 - إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
3 - فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
 
 
 

حماية المستهلك

المنتجات

البضائع

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