جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب كمية من الأدوية حول جسده وداخل عبوات غذائية

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من العبوات الدوائية غالية الثمن خبأها الراكب داخل عبوات غذائية محكمة الغلق وعلى جسده.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بغداد استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كريم نادي مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط زجاجات دوائية مخبأة داخل أكياس و عبوات غذائية متنوعة محكمة الغلق، قام فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتكليف مصطفي بحر و هيثم احمد عبد الحكم مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية آخري من الزجاجات الدوائية خبأهم الراكب في جيوب البنطلون الذي يرتديه، شارك احمد مدين مأمور الجمرك في جرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 44 عبوة غالية الثمن.

امر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 219 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.