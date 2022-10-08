جامعة أسوان تشارك بحوار الخبراء المصرى الألمانى للتغيرات المناخية بجامعة عين شمس

أسوان - صلاح المسن

تشارك جامعة أسوان في حوار الخبراء المصري الألماني للتغيرات المناخية بجامعة عين شمس في إطار اهتمام جامعة أسوان بالبحث العلمي وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات العلمية والبحثية.

و شارك فريق من علماء جامعة أسوان تلبية لدعوة الموجهة من جامعة عين شمس، الى جامعة أسوان بتمثيل جامعة اسوان فى لقاء حوار الخبراء المصرى الالمانى للتغيرات المناخية.

كما قام الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بترشيح الدكتور محمد نجيب راشد الاستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة الدراسات البيئية والتنمية بالجامعة لتمثيل جامعة أسوان فى هذا الحدث الهام ، وقد مثل الدكتور محمد نجيب راشد الجامعة بحضور الحوارالذى كان بعنوان " نحو COP27- التحديات والاجراءات للتعامل مع تغير المناخ والمياه والطقس فى مصر".

كما شارك الفريق العلمي فى ورشة العمل بعنوان " تقدير تاثيرات الطقس المتطرفة المستقبلية من التغيرات المناخية ومحاكاة السناريوهات".

كما تراس محمد نجيب راشد مجموعة العمل الخاصة بتكنولوجيا والحلول لمواجهة التغيرات المناخية.وقد ضم هذا الحوار مجموعة الخبراء من الجامعات الالمانية والجامعات المصرية لعرض ومناقشة التجارب المشتركة فى هذا المجال والذى أثمر بخروج توصيات هامة فى هذا المجال والتى كان لجامعة أسوان نصيب منها فيما يخص تأثير التغير المناخى على بحيرة ناصر.