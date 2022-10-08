توزيع عصائر ومرطبات على المحتفلين بالمولد النبوي في الإسكندرية.. صور

شارك أهالى محافظة الإسكندرية فى توزيع العصائر المثلجة والمرطبات على المحتفلين بالمولد النبوى الشريف، حيث رصد "اليوم السابع" فعاليات احتفالات المولد النبوى الشريف، الذى نظمته مديرية أوقاف الإسكندرية، داخل مسجد المرسى أبو العباس بمنطقة ميدان المساجد بحى الجمرك.

كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، نظمت احتفالا بمناسبة المولد النبوى الشريف فى مسجد أبو العباس بحضور اللواء محمد الشريف، والقيادات الأمنية بالإسكندرية وقيادات الأوقاف بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن ثم ابتهالات وانشاد، وخطبة عن المولد النبوى الشريف وفضل هذه الأيام حتى أذان صلاة العشاء كما حضر فى الاحتفالية وفد من الطرق الصوفية بالمحافظة للمشاركة، بالاحتفالات فى مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية.

ويشهد محيط ميدان المساجد بالإسكندرية، انتشار امنى ومرورى لتامين لدخول المهنئين إلى ميدان المساجد، والاقبال الكبير على التواجد فى ميدان الأضرحة بالإسكندرية.