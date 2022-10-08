اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع عصائر ومرطبات على المحتفلين بالمولد النبوي في الإسكندرية.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:28 م
توزيع عصائر ومرطبات على المحتفلين بالمولد النبوي في الإسكندرية.. صور توزيع العصير
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك أهالى محافظة الإسكندرية فى توزيع العصائر المثلجة والمرطبات على المحتفلين بالمولد النبوى الشريف، حيث رصد "اليوم السابع" فعاليات احتفالات المولد النبوى الشريف، الذى نظمته مديرية أوقاف الإسكندرية، داخل مسجد المرسى أبو العباس بمنطقة ميدان المساجد بحى الجمرك.

 

كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، نظمت احتفالا بمناسبة المولد النبوى الشريف فى مسجد أبو العباس بحضور اللواء محمد الشريف، والقيادات الأمنية بالإسكندرية وقيادات الأوقاف بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

 

وبدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن ثم ابتهالات وانشاد، وخطبة عن المولد النبوى الشريف وفضل هذه الأيام حتى أذان صلاة العشاء كما حضر فى الاحتفالية وفد من الطرق الصوفية بالمحافظة للمشاركة، بالاحتفالات فى مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية.

 

ويشهد محيط ميدان المساجد بالإسكندرية، انتشار امنى ومرورى لتامين لدخول المهنئين إلى ميدان المساجد، والاقبال الكبير على التواجد فى ميدان الأضرحة بالإسكندرية.

 
المسجد
المسجد

توزيع العصائر على المواطنين
توزيع العصائر على المواطنين

جانب من توزيع العصائر
جانب من توزيع العصائر

مسجد المرسى أبو العباس
مسجد المرسى أبو العباس

تواجد المواطنين بالمسجد
تواجد المواطنين بالمسجد
  
 
 

اخبار الإسكندرية

توزيع العصائر والمرطبات

المحتفلين

المولد النبوي الشريف

المرسي ابو العباس

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

ابن الحاجب.. تعرف على قاضى الإسكندرية الذى يرقد بجوار المرسي أبو العباس.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 ص

تلميذ وأوصى بدفنه "جنب أستاذه".. حكاية 6 قرون من الوفاء للمعلم فى ميدان الأضرحة.. 15 شيخا يحملون اسم "محمد" يوصون بالدفن جوار معلمهم "المرسى أبو العباس".. وإفريقيا وشرق آسيا ضيفان دائمان على الإرث الإسكندرانى

الخميس، 12 مايو 2022 07:00 م

فرحة المريدين بفتح ضريح القطب الصوفى المرسى أبو العباس بالإسكندرية.. فيديو

السبت، 07 مايو 2022 02:48 م

أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف يعلن فتح مقام ومسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية اليوم

السبت، 07 مايو 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة