تايوان تتبرع بـ 300 ألف دولار لمساعدة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا

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أعلنت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم السبت، أن حكومة تايوان ستتبرع بـ 300 ألف دولار لمساعدة ضحايا إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية في أواخر سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية ـ في بيانها وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية - إن حكومة تايوان ستقدم تبرعات قدرها 300 ألف دولار أمريكي لصندوق الكوارث في فلوريدا الذي أنشأته حكومة ولاية فلوريدا.

يذكر أن إعصار إيان الذي ضرب فلورديا في 28 سبتمبر يعد أعنف إعصار يضرب الولاية منذ العام 1935، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وتشريد أكثر من 400 ألف آخرين.

وأضاف البيان أن التبرع سيكون بمثابة عمل ملموس من جانب تايوان لمساعدة ضحايا الإعصار على التعافي من الكارثة وإعادة بناء منازلهم.

ووفقا لوزارة الخارجية التايوانية، عبرت جانيت نونيز، نائب حاكم ولاية فلوريدا عن امتنانها للدعم الذي قدمته حكومة وشعب تايوان.

ووصفت نونيز تايوان بأنها شريك مهم لفلوريدا والولايات المتحدة، وعبرت عن أملها في أن يواصل الجانبان تعميق صداقتهما في المستقبل.