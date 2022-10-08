بدال تمويني يعترف بالاستيلاء على 4 أطنان سكر لبيعها بالسوق السوداء في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير محل "بدال تمويني" تم ضبطه، لاتهامه بحيازة 4 أطنان سكن تمويني في الجيزة، بتجميع المضبوطات، وعدم صرفها للمواطنين، لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتحقيق مكاسب مادية.

وقال المتهم أنه استغل كونه مسؤلا عن صرف المقررات التموينية للمواطنين، واستولى على كمية من السكر، لبيعها لعملائه بأسعار أعلى من القيمة التي تصرف بها ببطاقات التموين للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة مدير محل "بدال تمويني"، لكمية من السكر المقرر صرفه ببطاقات التموين للمواطنين، لبيعه بالسوق السوداء.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 4 أطنان سكر تمويني، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.