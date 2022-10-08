انخفاض درجات الحرارة وطقس غير مستقر فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

رصدت عدسة اليوم السابع الغيوم والسحب التى تغطى سماء محافظة الإسكندرية، حيث تشهد عروس البحر هطول أمطار متفرقة مع انخفاض فى درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة.

كان اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أعلن عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار، جاء ذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع اليوم السبت 8 أكتوبر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبحسب الأرصاد، هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح (40-50 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر).

ورفعت شركة الصرف الصحى درجة الاستعدادات، وتنتشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة، مع إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت 8 أكتوبر، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

كما شدد "نافع" على أن استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم، لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.



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