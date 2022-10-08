الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 100 قتيل

كتب محمد جمال

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "إيان" فى الولايات المتحدة إلى 100 قتيل، مما يجعله ثالث أكثر الأعاصير فتكا التي تضرب البر الرئيسي الأمريكى خلال عقد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ويستمر عدد الوفيات المؤكدة في ثلاث ولايات في الارتفاع بعد تسعة أيام من وصول إيان إلى اليابسة في فلوريدا مع رياح تبلغ سرعتها 150 ميلا (240 كيلومترا) في الساعة، مما أدى إلى تسوية منازل بالأرض وإطلاق العنان للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن 2.6 مليون منزل وشركة.

وأسفر الإعصار عن مقتل 94 شخصا في فلوريدا و5 في نورث كارولينا وواحد في فرجينيا.

وجعلت الفيضانات والدمار الذي خلفه إيان من الصعب معرفة عدد القتلى في العاصفة بالضبط.

وتوقع المسؤولون أن يستمر عدد القتلى فى الارتفاع.